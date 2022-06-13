2022/06/13 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز، لتدمير مستودع كبير يحتوي على أسلحة أميركية وأوروبية في منطقة ترنوبل غربي أوكرانيا، في الوقت الذي تدور فيه حرب شوارع طاحنة في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا.وقال حاكم منطقة ترنوبل إن هجوما صاروخيا على مدينة تشورتكيف، انطلق من البحر الأسود، أدى إلى […]

ظهرت المقالة ضربة قوية لأوكرانيا..



روسيا تدمر “الكنز الغربي” أولاً على ايرث نيوز.

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