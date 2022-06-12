موزيلا وجوجل مختلفتان بشأن إضافات حظر الإعلانات

2022/06/13 | 08:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… اختلفت شركتا موزيلا وجوجل حول مقدار المجال الذي يجب أن تتركه المتصفحات لإضافات حظر الإعلانات، وهناك انقسام متزايد حول هذا الأمر، مما جعل فايرفوكس وكروم على طرفي نقيض من المعركة.ويركز الانقسام على ميزة تسمى طلب الويب Web Request، التي تستخدم في أدوات حظر الإعلانات، وهي ضرورية لأي نظام يتطلع إلى حظر بيع […]

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