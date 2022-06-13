2022/06/13 | 08:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المرشح السابق لمنصب رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي اليوم الاثنين، إن قرار زعيم التيار الصدري بدعوة نوابه إلى الاستقالة كان بمثابة “الصدمة”، مؤكداً أن العراق أصبح على مفترق طريق الآن.وكتب علاوي في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، أن “العراق على مفترق طرق بعد موقف سماحة السيد مقتدى الصدر الأخير؛ اما النجاة […]

ظهرت المقالة توفيق علاوي: موقف الصدر وضع البلاد على مفترق طرق..



النجاة أو نهاية العراق! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توفيق علاوي: موقف الصدر وضع البلاد على مفترق طرق.. النجاة أو نهاية العراق!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توفيق علاوي: موقف الصدر وضع البلاد على مفترق طرق.. النجاة أو نهاية العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).