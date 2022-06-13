رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يكشف أهداف

2022/06/13 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إنذار مباشر لوقوع حرب وشيكة، كشف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأحد، الأهداف التي سيضربها الجيش في ما وصفها بـ"الحرب المقبلة"

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