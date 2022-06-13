2022/06/13 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتهادى مئات الألغام على أسطح مياه البحيرات والأنهار في أوكرانيا، حيت تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بزرع الألغام البحرية، التي لم تقتصر فقط على البحر الأسود وعرقلة تصدير شحنات الحبوب الأكرانية والعالم.

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