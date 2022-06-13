"كريم" في العراق: نطمح للشراكة مع الدولة لقيادة التحول الرقمي

2022/06/13 | 08:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت شركة كريم - المنصة الإلكترونية الرائدة في قطاع النقل التشاركي بمنطقة الشرق الأوسط – انها تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع الدولة لقيادة التحول التحول الرقمي في العراق.

وقال مدير الشركة في العراق محمد البياتي: "إن تطوير قطاع المواصلات من حيث الجانب الرقمي والتكنولوجي جلب آثاراً إيجابية على الاقتصاد بمستويات مختلفة، إذ تشير الدراسات إلى أن زيادة 10٪ في مستوى الرقمنة للدولة، يؤدي الى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.75٪.



كما أن تزايد الطلب على النقل بسبب تحسن الاقتصاد وزيادة الواردات والصادرات يمثل أحد أهم الفرص التي تدفع إلى الاستثمار في تكنولوجيا المواصلات في العراق".

وجاءت كلمة البياتي في عرض تقديمي حول "أهمية التغيير الرقمي في مجال المواصلات" وتأثيره الواضح على النمو الاقتصادي للبلاد ضمن ندوة عن "التحول الرقمي في مجال المواصلات" من ضمن برنامج "تواصل" في العاصمة بغداد التي اقامتها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

و ركزت الندوة على أهمية رقمنة المواصلات في توفير المزيد من فرص العمل من خلال بيئة آمنة للتجوال ومن ثم تحقيق مستوى دخل أعلى ووضع اجتماعي أفضل وأيضاً جودة أفضل للخدمة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتمكين بيئة عمل أفضل للشركات الناشئة.

وتؤمن كريم، بـ "ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وبشكل خاص على مستوى توفير البنية التحتية وتحسين القوانين التشريعية.".

وقد سلط البياتي الضوء على "أهمية البدء بتطوير هذا المجال ووضع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، مؤكداً أن "شراكة الدولة مع القطاع الخاص توفر فرصاً أكبر وأسرع للتطوير من خلال تبادل البيانات والإحصاءات، والتنظيم ووضع الاستراتيجيات."

وأكد البياتي على "مدى فعالية التحسينات التشريعية في تطوير عمل الشركات التي تمثل جزءاً من عملية نمو الاقتصاد "،مشيراً إلى أن "هذه التحسينات يجب أن تشمل قانون تسجيل الشركات، وتحسين النظام المالي".

وتؤكد شركة كريم التزامها بالعمل على تبسيط حياة الناس من خلال توفير حلول تكنولوجية للتحديات المحلية وتحسين خدمات النقل والتجارة والدفع الإلكتروني في المنطقة.



ويشار إلى أن كريم هي واحدة من أولى شركات التكنولوجيا الكبرى في المنطقة التي توسعت في السوق العراقي للعمل في 4 مدن رئيسية وهي بغداد والنجف وأربيل والبصرة.

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