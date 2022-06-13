الاتحاد الاوروبي: يجب أن نواصل الحوار مع روسيا

2022/06/13 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن أوروبا يجب أن تتعايش مع روسيا بعد وقف العملية العسكرية في أوكرانيا، لذلك من الضروري مواصلة الحوار مع موسكو.تصريحات بوريل جاءت في مقابلة مع Le Journal du Dimanche، وتعليقا على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن روسيا “لا ينبغي إذلالها”، قال […]

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