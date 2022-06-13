الولايات المتحدة: نقابة عمال “أمازون” وصحوة الطبقة العاملة الأمريكية - جوليان أرسينو

2022/06/13 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جوليان_أرسينو تحفز وتلهم موجة من إنشاء النقابات في الولايات المتحدة العمال في جميع أنحاء العالم.



أول مستودع لأمازون في جزيرة ستاتن، نيويورك، يمثله الآن نقابة عمال أمازون المستقلة.



كل أسبوع، العشرات من العاملين في مقاهي ستاربكس يملؤون استمارة الانضمام إلى نقابة عمال ستاربكس.



قامت مجموعة من العاملين في متجر “Apple Store” بالتوقيع على استمارة الانضمام إلى نقابة عمال الاتصالات في أمريكا.



هناك 589 طلب نقابي إلى ......





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