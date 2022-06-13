التفريق ضروري - حسن مدن

2022/06/13 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن مفهومان يبدوان، في الظاهر، هما الشيء نفسه، لكنهما ليسا كذلك..



الأول هو مؤسسات المجتمع المدني، والثاني هو ما بات يعرف بالمنظمات غير الحكومية (N.G.O).مصطلح أو مفهوم المجتمع المدني قديم، وهو يطلق على تلك المؤسسات الأهلية في المجتمعات المختلفة، التي تمثل قطاعات أو شرائح اجتماعية معينة، كالنساء والشباب والطلبة، أو جماعات مهنية كالأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين، أو النقابات العمالية وغيرها ......





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