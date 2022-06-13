الصيهود: بالإمكان تشكيل الكتلة الأكبر عبر هذه الأطراف

2022/06/13 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاثنين، ان الكتلة النيابية الأكبر بالإمكان تشكيلها من قبل النواب المستقلين والاطار التنسيقي من اجل تشكيل الحكومة، لافتا الى ان التحالف الثلاثي يتحمل مسؤولية استمرار الانسداد السياسي.وقال الصيهود لـ /المعلومة/، ان “التحالف الثلاثي يتحمل مسؤولية الازمة السياسية الراهنة والانسداد القائم كونه اصر على السيناريو […]

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