المرور تحذر أصحاب مكاتب العقود: عقوبات صارمة بانتظاركم.. سنتابعكم

2022/06/13 | 09:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توعدت مديرية المرور العامة اليوم الاثنين، أصحاب مكاتب العقود بعقوبات “صارمة” حال التلاعب بالأسعار المقررة.ووجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل، في بيان تلقته ايرث نيوز، “الدائرة القانونية في مديرية المرور العامة.باتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة بحق مكاتب العقود المرورية التي.تبيع العقود باسعار اكثر من المقرر لها، وهي ان لايزيد […]

ظهرت المقالة المرور تحذر أصحاب مكاتب العقود: عقوبات صارمة بانتظاركم..



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