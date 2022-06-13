بالصورة.. العاصفة الترابية تصل ديالى وتقلص مدى الرؤية الى 50 مترا

2022/06/13 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

شهدت اغلب مدن ديالى، اليوم الاثنين، هبوب عاصفة ترابية قلصت مدى الرؤية في الطرق الرئيسية الى 50م.

وقال المنبئ الجوي عمر الزيدي لـ(بغداد اليوم)، ان "عاصفة ترابية ضربت اغلب مدن ديالى منذ ساعات الصباح الاولى وتركزت شدتها في الاجزاء الشرقية والشمالية للمحافظة واسهمت في تقلص الرؤية الى 50م على الطرق الرئيسية ومنها طريق كركوك- بغداد".

واضاف الزيدي، ان "مدى تأثير العاصفة سيبدأ بالتقلص بعد الظهر خاصة الاجزاء الشرقية".

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