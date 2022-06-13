لجنة نيابية: تم إطلاق رصاصة الرحمة على الزراعة في العراق

2022/06/13 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الزراعة النيابية ثائر مخيف، اليوم الأحد، أن الزراعة في العراق اطلق عليها رصاصة الرحمة من خلال تدمير مقوماتها.

وقال مخيف لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تدمير مقومات الزراعة في العراق منذ عام 2003 حيث ان الزراعة الناجحة تعتمد على الأرض الخصبة والمياه والآلات الزراعية الحديثة والأسمدة فهذه المقومات ضربت في العراق وبعناية".

وأضاف، أن "من أكثر المشاكل التي تعاني منها الزراعة في العراق هي مسألة انحسار المياه"، لافتاً إلى أن "نسبة الاطلاقات في نهر الفرات بلغت 20% فقط وهذه النسبة تم اطلاقها من تركيا لغرض توليد الطاقة الكهربائية".

وبين أن "التوجه الحالي للبرلمان هو ما اعلنه نائب رئيس البرلمان بخصوص تشريع قانون يجرم من يتعاقد بصفقات تجارية مع ايران وتركيا لحين استرداد حقوق العراق المائية".

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