تنمو لتصبح من أكبر القطط في العالم.. حديقة حيوانات بأمريكا ترحب بولادة 3 أشبال من نمور آمور المهددة بالانقراض

2022/06/13 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل حديقة حيوانات في ولاية مينيسوتا الأمريكية بولادة 3 من أشبال نمور آمور، مهددة بالانقراض.تُعرف نمور آمور، بأنها من بين أكبر القطط في العالم.ولم يتبق منها سوى 500 في البرية، لذا فإن ولادة هذه الأشبال تُعتبر أخبارًا رائعة لجهود الحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض

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