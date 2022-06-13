صورة مذهلة.. فوهة بركان

2022/06/13 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت مركبة الفضاء "مارس أكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، صورة لفوهة بركان بكوكب المريخ، تشبه "عين ضخمة تحدق للنجوم".

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