مسعود بارزاني يغرد حول خطوة الصدر الأخيرة: سنتابع التطورات

2022/06/13 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة.مسعود بارزاني

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