كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية

2022/06/13 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة قذائف مدفعية، بعد أيام على إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه سيرد بالقوة مقابل القوة للدفاع عن سيادة بلاده.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول الأحد إن الجيش الكوري الجنوبي رصد “مسارات طيران عدة” يُعتقد أنها نيران مدفعية كورية شمالية وذلك بين الساعة […]

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