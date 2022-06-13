المخاوف من كورونا تتسبب بتراجع اسعار النفط

2022/06/13 | 09:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المسؤولون الصينيون يوم الأحد من تفش ”شرس“ لكوفيد-19 في العاصمة.

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