الحرس الايراني يعلن وفاة أحد ضباطه بـ

2022/06/13 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفاة أحد

ضباطه في القوة الجوية التابعة له،

بحادث سير وقع في مدينة خمين التابعة

لمحافظة مركزي وسط البلاد.

وذكر بيان لقوات فيلق روح الله التابع

للحرس الثوري بمحافظة مركزي، أ

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