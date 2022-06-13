تحالف ماكرون يتقدم على ائتلاف ميلانشون اليساري بأقل من 1% فقط في الانتخابات التشريعية

2022/06/13 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي “معا” على منافسه “الاتحاد الشعبي للبيئة والمجتمع الجديد” بزعامة جان لوك ميلانشون، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.وحسب نتائج وزارة الداخلية الفرنسية، فإن تحالف ماكرون حصل على 25.7%، بينما حصل ائتلاف ميلانشون على 25.6%.فيما جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في […]

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