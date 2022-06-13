مسعود بارزاني يعلق على قرار الصدر: سنتابع التطورات

2022/06/13 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

علق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، على قرار مقتدى الصدر بالاستقالة من البرلمان.

وقال بارزاني في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها (بغداد اليوم) إنه "يحترم قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من البرلمان العراقي".

واضاف انه "سنتابع التطورات اللاحقة".

هذا وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري الى تقديم استقالة نوابه لرئاسة البرلمان، فيما وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على استقالة نواب الكتلة المقدمة له.

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