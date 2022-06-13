حريق كبير يلتهم معملا لزيوت السيارات في قضاء كويا بمحافظة اربيل

2022/06/13 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

التهم حريق كبير، اليوم الاثنين، معملا لزيوت السيارات في قضاء كويا بمحافظة أربيل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "فرق الإطفاء في المحافظة تعمل على معالجة الحريق".

وازدادت في السنوات الأخيرة الحرائق في دوائر الدولة والمحلات التجارية وكذلك المعامل، ولأسباب متعددة.

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