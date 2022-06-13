تنبيه حول قطع المياه عن احدى مناطق بغداد: 3 ساعات فقط

2022/06/13 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل ..تنويه مهم ..تنوه امانة بغداد الى حدوث كسر في انبوب الماء الصافي قطر 600 ملم في محلة 302 ضمن قاطع دائرة بلدية الاعظميه وسيتم قطع الماء عن ١٠ محلات سكنية من محلة 301 صعودا الى محلة 320 لمدة تتراوح الى (٣) ساعات لحين اصلاح الانبوب .

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