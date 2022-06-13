تشبثت بشجرة طوال الليل.. شاهد ما حدث لسيدة حاولت إنقاذ كلبها بعدما سقط في الماء

2022/06/13 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت السلطات في أريزونا سيدة وكلبها بعدما كانا عالقين في قناة لقرابة 18 ساعة، حيث كانت السيدة تحاول إنقاذ كلبها ولكنها علقت بسبب تيار الماء القوي.

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