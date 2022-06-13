الرشيد يصدر تحذيراً بشأن التقديم على السلف

2022/06/13 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حذَّر مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، جميع زبائنه من حاملي بطاقة ( نخيل) التعامل مع الروابط الوهمية والبيجات التي تدعي اعتمادها من قبل مصرف للتقديم على السلف والقروض.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التقديم على سلف مصرف الرشيد والبالغة 10 ملايين دينار كحد أعلى للموظفين و 5 ملايين لموظفي العقود من خلال تطبيق مصرف الرشيد أو الرابط أدناه ( http://bit.ly/2OsWZf3)".

وأكد، أن "المصرف لا يتحمل مسؤولية التعامل مع الإعلانات الوهمية وحالات السرقة التي تحصل لحسابات المستفيدين".

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