2022/06/13 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العالم للأسبوع الثاني 3.1 مليون، فيما استمر معدل الوفيات في الانخفاض، حيث توفي 9.6 ألف شخص خلال أسبوع وهو الأدنى منذ ربيع 2020.واحتلت الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، المرتبة الأولى في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، حيث سجلت خلال الأيام السبعة […]

ظهرت المقالة وفيات كورونا في العالم..



أقل من 10 آلاف في أسبوع لأول مرة منذ سنتين أولاً على ايرث نيوز.

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