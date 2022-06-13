خريجون يواصلون قطع الجسور الحيوية في ذي قار

2022/06/13 | 10:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … يواصل العشرات من المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد في ذي قار، اليوم الاثنين، قطع الجسور الحيوية في مدينة الناصرية (مركز المحافظة)، للمطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية وفرص العمل.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من الخريجين في محافظة ذي قار، يواصلون ولليوم الثالث على التوالي، قطع جسرَي النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية.واوضح، […]

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