تظاهرة تطالب بإقالة مسؤول محلي شرقي ذي قار

2022/06/13 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … يواصل العشرات في قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتظاهراتهم الحاشدة للمطالبة بإقالة القائممقام وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المدينة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من اهالي قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار، يواصلون لليوم الثاني على […]

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