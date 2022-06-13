2022/06/13 | 10:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط ٢٩ حاوية مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الاوسط.وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط من ضبط (29)حاوية خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.واضاف انه “ومن خلال كشف البضاعة […]

ظهرت المقالة ضبط ٢٩ حاوية مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الاوسط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ٢٩ حاوية مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الاوسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ٢٩ حاوية مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).