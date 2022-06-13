طقس العراق.. إنجلاء للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة بدءًا من الغد

2022/06/13 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ومغبراً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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