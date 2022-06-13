ايران تعلن إلغاء تأشيرات الدخول للزوار الايرانيين للمشاركة في الزيارة الاربعينية

2022/06/13 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية الفرعية المنبثقة عن لجنة “الاربعين” المركزية، حميد احمدي عن الغاء تاشيرات الدخول من قبل العراق للزوار الايرانيين المتوجهين للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال احمدي في تصريح ادلى به لوكالة “ارنا”، مساء الاحد ان الغاء تاشيرات الدخول تم خلال الزيارة الاخيرة لوزير الداخلية العراقي الى ايران ولقائه مع مسؤولي لجنة “الاربعين” المركزية وسائر المسؤولين في البلاد والتي افضت الى توقيع الاتفاق ونحن الان بانتظار الاعلان عن ذلك من قبل الحكومة العراقية لاجراء بعض التنسيقات اللازمة.

واضاف: سيتم يوم الاثنين الاعلان عن شعار “انا من حسين (ع)” المقتبس من حديث للنبي الاكرم (ص) لرفعه في مسيرة الاربعين هذا العام وذلك بحضور مسؤولي لجنة “الاربعين” المركزية ومنظمة الحج والزيارة وبعض المسؤولين المعنيين بالشؤون الثقافية وغيرهم".

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