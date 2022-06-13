أمانة بغداد تنوه لقطع الماء عن 10 محلات سكنية بالعاصمة: 3 ساعات فقط

2022/06/13 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نوهت امانة بغداد، اليوم الاثنين، الى حدوث كسر في انبوب الماء الصافي قطر 600 ملم في محلة 302 ضمن قاطع دائرة بلدية الاعظمية.

وقال في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، انه "سيتم قطع الماء عن ١٠ محلات سكنية من محلة 301 صعودا الى محلة 320 لمدة تتراوح الى (٣) ساعات لحين اصلاح الانبوب".

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