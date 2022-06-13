السعودية.. بدء منع دخول الإبل إلى

2022/06/13 | 10:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بتطبيق إجراءات منع دخول الإبل إلى "المشاعر المقدسة"، وذلك للوقاية من إمكانية تفشّي هذا الفيروس.

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