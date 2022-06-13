شاهد بالفيديو.. مشروع امريكي يضع العراق في مواجهة ايران

2022/06/13 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OX78SNCiKf4

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