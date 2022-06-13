الرشيد يحذر حاملي بطاقة

2022/06/13 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذَّر مصرف الرشيد، الاثنين، جميع زبائنه من حاملي بطاقة ( نخيل) التعامل مع الروابط الوهمية والبيجات التي تدعي اعتمادها من قبل مصرف للتقديم على السلف والقروض.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن "التقديم على سلف مصرف الرشيد والبالغة 10 ملايين دينار كحد أعلى للموظفين و 5 ملايين لموظفي العقود من خلال تطبيق مصرف الرشيد أو الرابط أدناه ( http://bit.ly/2OsWZf3)".

وأضاف البيان، ان "المصرف لا يتحمل مسؤولية التعامل مع الإعلانات الوهمية وحالات السرقة التي تحصل لحسابات المستفيدين".

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