"سومو" تعتمد مصرف المشرق العربي لاصدار خطابات الضمان

2022/06/13 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف المشرق العربي الاسلامي، الاثنين، اعتماده من قبل شركة تسويق النفط العراقي "سومو" بقبول خطابات الضمان.

وذكر المصرف عبر صفحته بالفيسبوك إنه "تم إعتماد مصرف المشرق العربي الإسلامي من قبل شركة تسويق النفط (somo)بقبول خطابات الضمان الصادرة من مصرفنا وذلك من خلال آلية المنصة الالكترونية للبنك المركزي العراقي والمختصة بإصدار خطابات الضمان للجهات الحكومية".

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