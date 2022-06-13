2022/06/13 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ انتخابات ٢٠٠٦ يخلو البرلمان من نواب التيار الصدري انسحب التيار من حكومات ٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٨ ولكن لم ينسحبوا من مجلس النواب قط نحن امام عهد سياسي جديد وزعيم التيار @Mu_AlSadr يخطط للقادم و كيفية تعامل القوى السياسية مع الواقع الجديد ستحدد معالم المشهد القادم#العراق pic.twitter.com/vS9dezBdnR — Farhad Alaaldin (@farhad965) June 13, […]

ظهرت المقالة المجلس الاستشاري العراقي يكشف “غموض” ما يخطط له الصدر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الاستشاري العراقي يكشف “غموض” ما يخطط له الصدر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الاستشاري العراقي يكشف “غموض” ما يخطط له الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).