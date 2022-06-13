جعفر الصدر: شكراً لسماحته ولتحالف انقاذ الوطن ، لكن حان وقت الانسحاب

2022/06/13 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذ مرشح الكتلة الصدرية لمنصب رئاسة الحكومة، محمد جعفر الصدر، قراره النهائي بالاعتذار والانسحاب وذلك عقب استقالة جميع نواب الكتلة من البرلمان العراقي.

وقال جعفر الصدر في تغريدة ، بعد منتصف ليلة الأحد على الاثنين (13 حزيران 2022)، “كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر (دام ظله) دعماً لمشروعه الوطنيّ الاصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب”.

وختم بالقول “‏شكرا لسماحته ولتحالف انقاذ الوطن على ثقتهم”.

كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر (دام ظله) دعماً لمشروعه الوطنيّ الاصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب.شكرا لسماحته ولتحالف انقاذ الوطن على ثقتهم.

— محمد جعفر الصدر (@jaafaralsadr) June 12, 2022

وأدلى أيضاً حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، بتعليق بعد تقديم استقالته استجابة لدعوة الصدر.

وكتب الزاملي تدوينة ما نصّه: “سيدنا وقائدنا اعزك الله..



انت تقدر المصلحة طالما استقالتنا فيها انقاذ لما تبقى من انقاذ العراق، فنقدم انفسنا فداء لعراقنا الحبيب”.

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