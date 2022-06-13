الاطار يعاود السيطرة المطلقة على البرلمان وحقوق تستعيد 4 مقاعد نيابية

2022/06/13 | 10:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تشير قوائم الفائزين الاحتياط في الدوائر الصادرة من المفوضية العليا للانتخابات الى اضافة اكثر من 40 نائبا الى الاطار التنسيقي بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ/المعلومة/، ان “النواب المستقلين سيحصلون على نحو 17 مقعدا فيما سيحصل تحالف […]

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