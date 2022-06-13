عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

2022/06/13 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عن عودة الملاحة الجوية، بعد ان خفت موجة الغبار التي ضربت البلاد.

اوضح بيان مقتضب للمطار إن "الملاحة الجوية عادت من جديد بعد تراجع موجات الغبار التي ضربت العراق".

هذا وكانت ادارة المطار قد علقت الرحلات الجوية صباح اليوم، بسبب العواصف الترابية التي اجتاحت البلاد.

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