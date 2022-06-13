بدء الاكتتاب في أول شركة لكرة القدم بالبورصة المصرية.. ومسؤول: إقبال إيجابي في أول يوم

2022/06/13 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الاكتتاب في شريحة الطرح العام في شركة غزل المحلة لكرة القدم، الأحد، وحتى مطلع الشهر المقبل، بعدما اكتتبت مؤسسات مالية مصرية وخليجية وأفراد ذوي ملاءة مالية بشريحة الطرح الخاص بقيمة 37 مليون جنيه (1.98 مليون دولار)، وأكد مسؤول عن الشركة ا

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