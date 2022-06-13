أوكرانيا تتراجع في سيفيرودونيتسك وتخوف من 48 ساعة

2022/06/13 | 11:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية، الإثنين، أن قوات كييف انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك، المدينة الإستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.

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