2022/06/13 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقطع فيديو يظهر رجال الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وهم يرفعون معنويات طفل يكافح السرطان، ما بثّ مشاعر السعادة بين جمهور الإنترنت مؤخرًا.يقوم رجال الإطفاء بتحية الأطفال في إحدى المستشفيات بطريقتهم الخاصة، في تقليد يعود إلى الستينيات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صعدوا على سلم في الهواء وتركوا له رسالة..كاميرا توثق ما فعله رجال إطفاء لرسم "ابتسامة" على وجه طفل يعاني من السرطان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صعدوا على سلم في الهواء وتركوا له رسالة..كاميرا توثق ما فعله رجال إطفاء لرسم "ابتسامة" على وجه طفل يعاني من السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).