2022/06/13 | 11:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، ان الحشد الشعبي منحاز للشعب ولا يمثل اداة للتسلط أو التحكم، فيما اشار الى ان هناك من يحاول تسقيط الحشد في محاولة لإعادة الفوضى للعراق.وقال الفياض في كلمة له خلال الحفل المركزي لإحياء الذكرى السنوية الثامنة لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي […]

ظهرت المقالة “لن نسمح بإسقاط الدولة”..



الفياض: الحشد لا يمثل اداة للتسلط أو التحكم أولاً على ايرث نيوز.

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