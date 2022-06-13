الشريعة يختار القائمة الأولية لمنتخب الصالات تحضيراً لكأس العرب

2022/06/13 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بكرة الصالات بقيادة المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة، 18 لاعباً للقائمة الأولية لتجمع الفريق؛ استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات يدعو اللاعبين المدرجة أسماؤهم أدناه للالتحاق بالتدريبات يوم غد الثلاثاء في قاعةِ (جامعة گلگامش)، وستكون الوحدات التدريبيّة صباحية ومسائية استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب التي ستقام في العشرين من شهرِ حزيران الحالي في المملكةِ العربيّة السعوديّة".

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