التربية تعلن اجراء تقييم لواقع المدارس الابتدائية

2022/06/13 | 11:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن اجراء تقييم للواقع التربوي بالمدارس الابتدائية بحسب نسب النجاح المتحققة لمرحلة السادس الابتدائي.وقال مدير عام تربية بغداد الكرخ الثانية عضو هيئة الرأي في الوزارة قيس الكلابي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/،/ إنه “حالياً يتم تقييم الواقع التربوي في المدارس الابتدائية بحسب نسب نجاح التلاميذ فيها خلال امتحانات الدور […]

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