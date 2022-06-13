القوة الجوية والزوراء في «كلاسيكو» كأس العراق

2022/06/13 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكتمل الإثنين مباريات الدور ربع

النهائي من بطولة كأس العراق بإقامة

ثلاث مباريات، أبرزها «كلاسيكو» القوة

الجوية مع الزوراء، الذي سيقام على ملعب

الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.

وبعيداً عن ترتيب الفريقين بي

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