2022/06/13 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة حرس حدود، الاثنين، إلقاء

القبض على إيرانيين اثنين بحوزتهما

كمية من المخدرات حاولا إدخالها للعراق

عبر شط العرب.

وقالت القيادة في بيان إن "قوة مشتركة من

شعبة استخبارات وعناصر مجموعة زوارق

ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال إيرانيين اثنين حاولا إدخال مخدرات للعراق عبر شط العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال إيرانيين اثنين حاولا إدخال مخدرات للعراق عبر شط العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).