دولة القانون يدلي بتصريح بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية

2022/06/13 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

صرح مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، اليوم الاثنين، بشأن استقالة نواب الكتلة الصدرية.

وقال الركابي في تغريدة له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لم يصدر لغاية الان أي موقف رسمي من قيادة ائتلاف دولة القانون ولا من كتلة الائتلاف في البرلمان حول استقالة نواب الكتلة الصدرية".

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