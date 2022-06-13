النوارس والصقور.. لقاء الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم الصفري

2022/06/13 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحتضن ملعب الشعب الدولي، مباراة القوة الجوية والزوراء في ربع نهائي كأس العراق.ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفرز لإنقاذ الموسم الصفري، بعدما فقد الفريقان المنافسة على اللقب الذي حسمه الشرطة مبكراً.وسيرتدي النوارس القميص الأبيض بالكامل، فيما سيرتدي الصقور الأزرق الكامل.وستنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

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لقاء الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم الصفري أولاً على ايرث نيوز.

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